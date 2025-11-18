桜島はきょう18日も断続的に噴火し、火口から南東方向の鹿屋市や垂水市などでも灰が降りました。 桜島は18日午後5時までに3回噴火し、このうち1回が爆発でした。 午前11時48分ごろの噴火では、噴煙が火口から1600メートルの高さまで上がりました。 噴煙は、火口から南東の垂水市や鹿屋市の方向へ流れ、鹿屋市では灰に見舞われ、車が灰を巻き上げながら走り、ボンネットやフロントガラスにも積もっていました。 （鹿屋市