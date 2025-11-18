きょう午後2時半ごろ、水戸市の交差点で横断歩道をわたっていた3歳ぐらいの子どもが乗用車にはねられ、死亡しました。きょう午後2時20分ごろ、水戸市大工町の交差点で「乗用車と歩行者の事故があった」と119番通報がありました。警察によりますと、横断歩道を歩いてわたっていた3歳ぐらいの子どもが、左折してきた乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、乗用車を運転していた水戸市の会社役員・鯨岡則雄