男子100メートル決勝力走する佐々木琢磨（左）＝駒沢陸上競技場東京デフリンピック第4日は18日、駒沢陸上競技場などで行われ、陸上男子100メートルで2連覇を狙った佐々木琢磨（仙台大職）は10秒63で銅メダルを獲得した。坂田翔悟（セレスポ）は8位。十種競技の岡部祐介（ライフネット生命）は7位。柔道は2戦先勝方式の団体戦が行われ、日本は男子が銅メダル、女子は3位決定戦で敗れた。卓球混合ダブルスは川口功人（トヨタ