大分市佐賀関で住宅など20棟以上が燃える大規模な火災が発生しています。 付近の住民とみられる70代の男性1人と連絡が取れなくなっているということです。 大分市佐賀関の火事現場 警察と消防によりますと、18日午後5時40分ごろ「家が燃えている」などと複数の119番通報がありました。 消防車10台以上が出動していますが複数の建物に延焼していて大規模な火災となっています。 現在、現場付近の住民と見られる