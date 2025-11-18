落ち葉を敷き詰めたゲレンデを滑る「落ち葉スキー」が、愛知県の小学校で始まりました。 【写真を見る】小学生の冬場の体力作りに…落ち葉を敷き詰めたゲレンデを滑る“落ち葉スキー” 聾学校の児童も参加しソリで初滑り 愛知･岡崎市 愛知県岡崎市の恵田小学校では冬場の体力作りにと、約70年前から毎年落ち葉スキーを行っています。 初日の18日は、近くにある聾学校の児童とともに、ソリでも初滑りを楽しみ