香川県警察本部 18日午後6時過ぎ、香川県多度津町山階の町道で緊急走行中のパトカーが住宅のブロック塀に接触しました。パトカーは助手席側のドアミラーに擦り傷ができましたが、けが人はいませんでした。 警察によると、パトカーは丸亀警察署の男性巡査長（33）が運転していて、一時停止の違反車両を追跡中だったということです。