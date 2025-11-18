◇国際親善試合日本代表―ボリビア代表（１８日・国立）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）と対戦する。同国とは過去２勝１分けとしており、４度目の対戦だった。日本代表は前からプレスをかけ、相手ボールとなっても即時奪回のスタイルで試合のペースを握った。前半４分、中盤でボールを奪うと、ＭＦ遠藤航から右サイドのＭＦ久保建英へパス。久保が持ち上がってクロスを上げると、ペナ