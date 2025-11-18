喫茶店のホットケーキをお家で再現 喫茶店で食べるホットケーキ、お家である調味料を入れることで作れるんです。今日はそんなホットケーキレシピをご紹介します。 粉類を混ぜる 薄力粉、ベーキングパウダー、砂糖を混ぜます。 別のボウルで卵等を混ぜる 別のボウルに、卵、牛乳、みりんを入れて混ぜます。みりんを入れることでコクのある喫茶店風ホットケーキの味わいに！ 粉類と合わせてさっくり混ぜます。 生地を焼く フ