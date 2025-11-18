横浜市は１８日、市の４０代女性職員が生活保護費の支給手続きを行う際、担当世帯の適切な収入認定を怠り、５４万円の過払いが生じたと発表した。市は、職員が提出を受けた収入申告書と給与明細書３７か月分を破棄した上で、書類を偽造したと認定。収入実態に即した支給ができず、過払いとなった。職員は「仕事が忙しく上司に事務処理の遅れを言えず、隠蔽した」と話している。市は捜査当局に相談し、厳正に処分するとしている。