秋田朝日放送 脱炭素社会に貢献する小型電気自動車が秋田県立大学で開発され、１８日秋田市で完成発表会が行われました。使われているのは車としては珍しいあの素材です。 お披露目されたのは１人乗り小型電気自動車「あきたもくまる」です。秋田県立大学で木材加工を教える足立幸司教授を中心としたおよそ１０人の研究グループが開発しました。 車体の外装には秋田杉が使われています。秋田県産の木を使うことで部