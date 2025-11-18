中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月18日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は18日の記者会見で、同部の劉勁松（りゅう・けいしょう）アジア司長が同日午前、日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長と北京で協議したことを明らかにし、次のように述べた。協議で中国側は、高市早苗首相の中国に関する誤った発言について日本側に改めて厳正な申し入れを行い、高市氏の誤った議論は国際法と国際関係の基