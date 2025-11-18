どうやって中に？▶▶最初から読む▶▶初対面で「前の彼女の方がまだマシ」。彼の母親から怒涛の悪口！高校時代に同い年のユウくんと交際を始めたしろみさん。ある日、ユウくんとのデート中に、待ち伏せしていた彼の母親と遭遇します。初対面にもかかわらず、彼の母親はしろみさんに暴言を浴びせ、彼女を敵視。さらには生卵を投げつけるなど、常軌を逸した行動に出るのです。そんなトンデモ義母は、結婚後もあ