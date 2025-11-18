◇サッカー国際親善試合日本ーボリビア（2025年11月18日国立競技場）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は18日、国際親善試合でボリビア代表（同76位）と対戦。前半4分にMF鎌田大地(29＝クリスタルパレス)が先制ゴール。森保体制節目の通算100試合目となった注目の年内ラストマッチは前半を1ー0で終えた。日本は勝利した14日のガーナ戦（○2ー0）からスタメン7人を変更。10月の代表戦は故障で不参加だった主将の遠藤が