救急隊員に胸を突き飛ばすなどの暴行を加えたとして、愛知県警に公務執行妨害容疑で現行犯逮捕された元プロ野球選手の山下斐紹（あやつぐ）容疑者（３３）（千葉市美浜区）について、名古屋区検は１８日、同罪で名古屋簡裁に略式起訴した。同簡裁は同日、罰金３０万円の略式命令を出した。山下容疑者は２０１１年にソフトバンクにドラフト１位で入団。楽天を経て２１年から中日でプレーし、２２年に引退した。