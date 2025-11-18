本格的な冬のシーズンが始まります。18日の県内は冬型の気圧配置となり山沿いは秋の紅葉から雪景色へと変わりました。山沿いでは18日夜が雪のピークになるとみられ、積雪や路面の凍結などに注意が必要です。荒れる日本海…。冬型の気圧配置となり、山沿いでは雪が降りました。朝も冷え込みました。山沿いの景色は冬へと向かっています。標高1100メートルにある妙高市の燕温泉では紅葉した木々が白く雪化粧しまし