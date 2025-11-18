（台北中央社）台湾と南太平洋の島国ツバルは18日、両国間の団結と共栄を目指す条約、多様化された漁業協力に関する協定、スポーツ交流協力に関する覚書をそれぞれ締結した。頼清徳（らいせいとく）総統は、今後も引き続き多様な交流を発展させ、共栄関係を築いて、国際社会に両国の厚い友情と協力の力を示し、世界にさらなる貢献をもたらすと意欲を示した。ツバルは中華民国（台湾）と外交関係を持つ。頼総統は同日、訪台したツバ