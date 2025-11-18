（台北中央社）香港籍の男が台湾で構築した組織に吸収され、報酬と引き換えに軍事や国防に関する機密情報の収集などに関与したとして、台湾高等検察署（高検）は18日、現役軍人と元軍人計6人を国家安全法違反などの罪で起訴した。検察によると、香港籍の男は中国共産党の指示を受け、ビジネスや観光の名目で繰り返し台湾を訪問。組織の拡大やスパイ活動、機密情報の収集などの不法行為を行った。退役軍人4人の取り込みに成功した後