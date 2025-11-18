米沢市によりますと、１８日の午後４時ごろ、山形県東根市の高崎地区新田区でクマ１頭が目撃情報されました。 【写真を見る】近くには小学校も...東根市でクマ1頭目撃市が注意呼びかけ（山形） 近くには小学校もあります。 市は、外出する際は周囲の警戒を行うよう呼びかけています。
