総合格闘家の朝倉未来が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。大晦日大会「RIZIN師走の超強者祭り」で現フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）との対戦を控えた密着動画を公開。大一番に向け怒涛の追い込みを見せる未来に対し、弟の朝倉海や金原正徳氏らが成長ぶりに言及し、エールを送った。 ■「ラジャブアリもびっくりしちゃうんじゃない？」 未来は「（試合までの）1カ月半はすぐに来る