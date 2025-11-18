Image: Leica あのライカでホームシアターが楽しめる。100周年を迎えたカメラメーカーの老舗Leica（ライカ）。カメラのクオリティーが高いだけあってお値段も…なのですが、さすが光学機器を得意とするだけあってプロジェクターも開発しています。ライカでホームシアター体験ホームシネマ用プロジェクター「LEICA CINE 1| 100"」は、ビデオデッキみたいなサイズ感で壁際に置いて使うタイプ。