森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国立競技場でボリビア代表と国際親善試合で対戦している。ボリビアはFIFAランキング76位（日本は19位）。強豪がひしめく北中米ワールドカップ南米予選で、ブラジルを下すなどして７位に滑り込み、大陸間プレーオフへの出場権を獲得した。順位では格下だが、あなどれない相手だ。現在、強化試合２連勝中で年内最後の試合に臨む森保ジャパン。スタメンのシステムは３−４−２−１でGK早