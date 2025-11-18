動画：米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」 ×劇場版『チェンソーマン レゼ篇』スペシャルMV 100以上の国と地域で公開され、世界中で大ヒット中の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。そのエンディング・テーマ、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）にのせて、主人公・デンジとレゼの運命を鮮烈に描いたスペシャルMVが公開された。 ■ふたりの運命を一層鮮やかに彩っていく、劇場