●辻・本郷ＩＴコンサルティング 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：12月19日 事業内容：各種業務コンサルティング、ソフトウェア販売導入 支援やシステム開発等のDX支援及びSaaSと専門知識を 基盤とした経理労務代行、専門人材供給等のオペレー ションコンサルティング等 仮条件決定日：12月2日 想定発行価格：1810円 上場時発行済み株