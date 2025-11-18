◇大相撲九州場所10日目（2025年11月18日福岡国際センター）2場所連続優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が、平幕・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）に押し出され、初黒星を喫した。初日からの連勝が9で止まった。左を差した義ノ富士に懐に入り込まれて引いてしまい、押し出された。ともに元学生横綱で、アマチュア時代から名をはせた者同士。今場所の力士別懸賞の申し込み本数は大の里が164本で1位、義ノ富士が