北アルプスの景勝地・長野県松本市の上高地について、同市は１８日、観覧料（入園料）を徴収する制度の創設を検討すると明らかにした。来年度末までに制度の概要を固める方針だ。上高地は、中部山岳国立公園の一部で、国の特別名勝や特別天然記念物にも指定されている。市は昨年８月、文化財保護法に基づく上高地の「管理団体」に国から指定され、観覧料を徴収できるようになっている。市によると、今年の上高地の来訪者は、