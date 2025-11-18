聴覚障害のある選手の世界大会・デフリンピック。きょう男子100メートル決勝が行われ、愛知県出身の選手が入賞を果たしました。 【写真を見る】デフリンピック男子100m 愛知県刈谷市出身の坂田翔悟選手(26)が8位入賞 佐々木琢磨選手(31)が銅メダル 2人は4×100mリレーに出場予定 愛知県刈谷市出身の坂田翔悟選手（26）が男子100mに登場。午前行われた準決勝では10秒97のタイムで上位に残り、デフリンピックで自身初