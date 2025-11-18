アイドルグループ「＃2i2」のメンバー天羽希純（あまう・きすみ＝29）が、発売中の「週刊プレイボーイ」で表紙グラビアを飾っており、アザーカットが公開された。同誌では、26年1月7日に発売される写真集の先行カットを掲載。「1回でも表紙ができるのがすごいって言われてる週プレさんでこんなにも表紙ができること、すごくうれしく思います！そして今回は1／7発売の写真集の先行カット！みんなに楽しみって思ってもらえるかな