アイドルグループ「超ときめき［ハート］宣伝部」が１８日、東京・新宿の歌舞伎町タワー前でフリーライブを行った。テキスト共有アプリ「Ｔｈｒｅａｄｓ」の魅力を伝える「超ときめきスレッズ宣伝部」として、利用者が参加できる特別イベント。坂井仁香は「新宿に来ることはあるんですが、まさか歌舞伎町でライブができる日が来るとは」と驚き。歌舞伎町の思い出について、菅田愛貴は「ゴジラの近くのホテルに、お仕事の前乗り