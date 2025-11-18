タレントの小倉優子がインスタグラムで公開したほっこりしたエピソードが話題を呼んでいる。「中学一年生長男のお弁当です！お米は、北斗晶さんが『新米ができたから、子ども達に沢山食べさせてあげて！』と３０キロも送ってくださったお米なんです」と書き始め、日々のお弁当の写真を添えた。続けて「北斗さんは、長男が一歳の時にハワイからの帰りの飛行機でご一緒だった時に私がお手洗いの前で立って長男をあやしていた