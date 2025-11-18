2001年7月21日土曜日、JR山陽本線 朝霧駅につながる歩道橋で雑踏事故が発生し、11名の尊い命が失われる大惨事となりました。（アーカイブマネジメント部森 菜採）【写真で見る】2001年の事故当日、何が？人が密集する歩道橋当時の状況その日、兵庫県明石市の「第32回 明石市民夏まつり」の目玉行事である花火大会が、大蔵海岸で開かれました。しかし午後8時45分頃から50分過ぎ頃にかけて、“会場に向かう観客”と“帰路につくた