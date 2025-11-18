政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。今回のゲストは、元ゴールドマン・サックスで金融に詳しい公明党の岡本三成政調会長（後編）です。【タイムテーブル】00:00イントロ00:58議員定数削減は承服できない？06:01高市政権の｢責任ある積極財政｣09:22日本の財政余力はどれぐらい？15:32高市総理｢食料品の消費税ゼロ｣発言18:05政府系ファン