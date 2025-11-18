大相撲11月場所の10日目。木曽郡・上松町出身御嶽海の結果です。負け越しで臨んだ18日の取り組み。御嶽海の相手は、西の前頭十七枚目・朝紅龍でした。御嶽海は立ち合いすぐに勢いよく突っ込んできた朝紅龍を左にかわし、そのまま上手投げで勝利。星を5勝5敗の五分に戻しました。19日は東の前頭十八枚目・明生との一番です。