上空に寒気が入り込んでいるきょうの県内は、気温が大きく下がり、山沿いでは雪が降りました。寒気はあす朝にかけて流れ込む見込みで、山沿いを中心に雪となりそうです。長岡慧記者「きのうから気温がぐっと下がってあわすのスキー場では今シーズン初めて雪が降っています」ゲレンデに降り続く雪。あたりが白く染まっていきます。きょうの県内は、寒気の影響を受けて急激に冷え込み、山沿いでは雪が降りました。あわす