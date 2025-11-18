新潟県の花角知事は東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働の是非について11月中にも判断するとみられています。知事は18日、福島第一原発を視察しました。〈花角知事・12日の会見〉「何が起きたのかそれが今どうなっているのかというところは肌で確認したい」花角知事は12日の会見で、福島第一原発の視察が「最終的には柏崎の判断に関わってくるかもしれない」と述べました。14日には柏崎刈羽原発を視察し、市町村長との意見交換も終えま