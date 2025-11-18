労働者に対し最低賃金を下回る賃金を支払っていたとして、上山市の運送業者と元代表取締役が最低賃金法違反容疑で書類送検されました。 最低賃金法違反の疑いで書類送検されたのは、上山市の運送業者「王将運輸」と、その元代表取締役です。 王将運輸と元代表取締役は労働者３人の賃金について、去年３月から７月までの間、当時の山形県の最低賃金である時給９００円を下回る金額で支払った疑いがもたれています。