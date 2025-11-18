高知県は、大阪・グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきたで、「ＳＵＰＥＲＬＯＣＡＬ高知家 〜食と酒とよさこいの秋〜」を２２日に開催する。関西の人々に“食”をはじめとした暮らしや文化、そして旅の魅力に触れてもらうことが目的。イベントでは、高知が誇る１９蔵の土佐酒を集めた食と酒のプレミアムな体験ができるエリアや、「おきゃく（お座敷遊び）」文化を土佐の芸妓と体験できるブースを設ける。さら