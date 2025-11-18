来年３月のＷＢＣを前に、このほど侍ジャパンが韓国と強化試合を行い、１勝１分けだった。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏が目に留まった侍戦士に言及。投手では中日・金丸、野手では阪神・森下、広島・佐々木の名前を挙げた。◇◇投手で目に留まったのは２戦目で先発した金丸だ。３回３失点で、本人にとっては不本意な結果だったと思うが、ボール自体はとてもいい球を投げていた。真っすぐのスピードも１５０キロ