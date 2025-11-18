アスレティック・ビルバオに所属するMFオイアン・サンセトが、22日のバルセロナ戦に出場できる見通しのようだ。17日、スペイン紙『アス』が報じている。スペイン代表に招集されたGKウナイ・シモンら3名に加え、約1年半ぶりに活動したバスク代表にも7名が参加した週末明けの17日、アスレティック・ビルバオは最初のトレーニングを『レサマ』で実施。ラ・リーガ第12節バルセロナ戦を5日後に控えるなか、グループ練習には、今月1