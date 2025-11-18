＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター【映像】“菅田将暉似”19歳力士が見せた優しい仕草（寄り）“雰囲気が菅田将暉”と一部ファンの間で話題の19歳力士が、取組直後に相手に手を差し伸べる場面があった。その振る舞いに心奪われる視聴者が続出、「ジェントルマン」「あら優しい」と反響が広がった。注目を集めたのは序二段七十二枚目・雷颯（雷）。大分県大分市出身、19歳の雷颯は、今年一月場所で序