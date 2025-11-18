スペイン代表は現地時間18日、FIFAワールドカップ26欧州予選・グループE最終節でトルコ代表と対戦する。同試合の前日、MFファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）が会見に出席した。同会見の模様を、スペインメディア『マルカ』が伝えている。今予選、グループEの首位をひた走るスペイン代表は、15日にジョージア代表と敵地で激突した。序盤の11分にFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）のPKで先制すると