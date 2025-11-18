「国際親善試合、日本代表−ボリビア代表」（１８日、国立競技場）ＦＩＦＡランク１９位の日本は同７６位のボリビアと対戦した。日本代表にとっては年内最後の強化試合で、森保一監督体制で代表史上初の国際Ａマッチ１００試合目となった。前半４分、久保の右足のクロスに、鎌田が胸トラップから左足を振り抜いて、ゴールを揺らした。電光石火の一撃で幸先良く先制した。