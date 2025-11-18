国道１号で歩道上に乗り上げ、前部が大きく破損した車＝１８日午後５時ごろ、横浜市保土ケ谷区１８日午後４時２５分ごろ、横浜市保土ケ谷区狩場町の国道１号交差点で、近くに住むアルバイトの女性（７０）の乗用車が対向車線の信号機に衝突した。女性は右半身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。保土ケ谷署によると、現場は信号機のある十字路交差点。上りを走行していた車が下りの信号機に突っ込んだとみられ、衝撃