中国・無錫（むしゃく）市との友好都市締結４０周年を記念して相模原市が２２日に同市緑区で開催するイベントを巡り、出演予定だった現地の生徒らが参加を取りやめたことが１８日、分かった。出演を取りやめたのは無錫市にある小中高一貫の障害者支援学校「無錫惠愛実験学校」。当初は聴覚障害がある１２〜２１歳の生徒１０人と教員６人が来日し、獅子舞のようなダンスを１５分程度披露する予定だった。相模原市国際課による