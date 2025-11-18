元日本テレビ政治部記者で政治ジャーナリストの青山和弘氏が18日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言に対し、中国側が強く反発している問題について、今後の見通しを語った。青山氏は、中国側の反発について「今の状況だと広がる可能性は十分あると思います」と話した。「高市さんの周辺に聞くと、高市さんはそもそも中国に対しては厳しい姿勢だ