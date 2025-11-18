俳優・日向亘さんとRayモデル・本田紗来が、冬に芽生えた“好き”の揺れや高鳴りを綴るショートストーリー。今回は、ケンカをしてしまった日、幸せであふれてる日常をピックアップ。人恋しくなる冬こそ、ふたりが紡ぐ心温まる物語でキュンキュンしましょ♡恋の始まりは冬とともに幸せになりたい女のコのハナシ♡恋に気づいたときの胸の高鳴りや、片思いの切なさ、両思いの多幸感。芽生えたどの気持ちもが尊くて、“好き