2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、穏やかな性格と優れた歌唱力で魅了するTHE BOYZのリードボーカル・JACOBが登場。“最新のJACOB”をアップデートしてお届けします。癒しの歌声と“公式天使”オーラで魅了する・JACOBCheck! JACOB（ジェイコブ）生年月日：1997年5月30日血液型：B型ポジション：リードボーカル穏やかで優しい性格から“公式天使”