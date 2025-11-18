五穀豊穣に感謝を込めて、福岡県太宰府市の太宰府天満宮に農作物を奉納しました。太宰府天満宮で18日に行われた奉納祭には、JA全農ふくれんの関係者らが出席しました。JA全農ふくれんでは、毎年3月に太宰府天満宮で豊作祈願を行っています。この日は、無事に収穫できたことへの感謝を込めて、ことし収穫された米・麦・大豆などが奉納されました。■JA全農ふくれん 普通作部会・石井好人 会長「ことしは酷暑で生産者は大変な思いを