とある日。お友達のキリンビール社員ミツコさんから「ホームタップでビールペアリングのホムパしません？」とお誘い。ホームタップ×手作りおつまみで楽しむビールペアリング！……クラフトビール好きに刺さる、なんと素敵な会合でしょう。華麗なるお料理の数々を堪能。そしてホームタップチーム担当者直伝のクラフトビールに合うおつまみも教わったのでご紹介します。ホームタップで楽しむクラフトビール！ ラインナップはこち