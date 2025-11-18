俳優・綾野剛が18日、都内で行われた映画『星と月は天の穴』（12月19日公開）の完成披露上映会の舞台あいさつに登壇した。【写真】監督も思わず笑顔に…耳打ちで確認する綾野剛主人公・矢添克二を演じる綾野。これまでにない“枯れかけた男の色気”を発揮し、女性を恐れながらも求めずにはいられない矛盾を抱えたキャラクターを体現した。綾野は本作について「この作品を試写で観た時に、目で観るというより、耳で聞く映画、読