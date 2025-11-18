プロバスケットボールチーム群馬クレインサンダーズの選手が太田市内の小学校を訪れ、食育教室を開きました。 太田市の宝泉東小学校を訪れたのは、群馬クレインサンダーズの佐藤誠人選手です。子供たちに体づくりへの意識を高めてもらおうと、太田市とサンダーズが企画したもので、去年から実施しています。 体育館で、子供たちから好きな給食や試合前の食事について質問を受けた佐藤選手。試合の